Контактную группу по вопросам обороны Украины может возглавить НАТО вместо США – СМИ

Рамштайн может возглавить НАТО.

Источник фото: PAP/Boris Roessler/dpa

Контактную группу по вопросам обороны Украины (формат Рамштайн) может возглавить Североатлантический альянс вместо США. Соответствующее решение может защитить поддержку Украины от любых политических перемен, которые могут произойти после выборов в США.

Об этом сообщает издание «Politico».

Ожидается, что во время встречи министров иностранных дел НАТО в Брюсселе 3—4 апреля официальные лица обсудят ряд вариантов, включая постепенный переход Контактной группы по вопросам обороны Украины под контроль Альянса. Один из источников Politico уточнил, что цель состоит в том, чтобы завершить этот шаг на саммите лидеров НАТО в Вашингтоне в июле.

По словам американского чиновника, дискуссии о переходе группы под контроль НАТО ведутся «на очень высоком уровне» с целью формализовать поддержку Киева со стороны Европы и Альянса. Таким образом, контактную группу сделают «более долговечной».

Как стало известно, по информации СМИ, НАТО планирует создать для Украины фонд на сумму $100 миллиардов.

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