НАТО планирует создать для Украины фонд на сумму $100 миллиардов – СМИ

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг выдвинул это предложение как средство оградить Украину от «ветра политических перемен».

Источник фото: president.gov.ua

НАТО разрабатывает обеспечение пятилетнего пакета военной помощи для Украины на сумму до $100 миллиардов. Так Альянс пытается оградить Украину от «ветра политических перемен». Об этом говорится в материале «Financial Times».

Предложение, которое 3 апреля должны обсудить министры иностранных дел стран НАТО, выдвигает генеральный секретарь Йенс Столтенберг. Как пишут в СМИ, план предусматривает поддержку на сумму 100 миллиардов долларов в течение пяти лет для Украины в рамках пакета, подписанного лидерами стран-членов.

В издании пишут, что, по словам ознакомленных с его комментариями людей, Столтенберг выдвинул это предложение как средство «защитить механизм от ветра политических изменений».

Как часть пакета НАТО также может взять на себя оперативные обязанности возглавляемой США контактной группы по вопросам обороны Украины (формат «Рамштайн»).

Два дипломата предупредили, что это предложение потребует поддержки всех 32 членов и, вероятно, впереди будут месяцы переговоров.

Напомним, что Владимир Зеленский провел специальное совещание по работе с НАТО.

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