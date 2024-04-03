В Киеве из-за сильных порывов ветра и непогоды сняли полотнище флага возле Киевгорсовета

Поврежденное из-за сильных порывов ветра и непогоды полотнище флага Киева возле здания Киевского городского совета сняли. Позже поднимут новое.
Как сообщили в Киевском городском совете, флаг Киева был приспущен еще накануне ухудшения погодных условий, однако сильные порывы ветра повредили полотнище. Вечером 2 апреля его сняли со флагштока и заменят новым, когда улучшатся погодные условия.
Напомним, Украинский гидрометцентр предупреждал, что 3 апреля в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).
Основные рекомендации, которые следует соблюдать горожанам во время сильного ветра:
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