В Киеве из-за сильных порывов ветра и непогоды сняли полотнище флага возле Киевгорсовета

В столице сильные порывы ветра и непогода повредили полотнище флага.

Поврежденное из-за сильных порывов ветра и непогоды полотнище флага Киева возле здания Киевского городского совета сняли. Позже поднимут новое.

Как сообщили в Киевском городском совете, флаг Киева был приспущен еще накануне ухудшения погодных условий, однако сильные порывы ветра повредили полотнище. Вечером 2 апреля его сняли со флагштока и заменят новым, когда улучшатся погодные условия.

Напомним, Украинский гидрометцентр предупреждал, что 3 апреля в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Основные рекомендации, которые следует соблюдать горожанам во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с незастекленных балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае необходимости укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии;

избегать нахождения вблизи крупных деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

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