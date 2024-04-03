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У Києві через сильні пориви вітру та негоду зняли полотнище прапора біля Київміськради

09:30, 3 квітня 2024
У столиці сильні пориви вітру та негода пошкодили полотнище прапора.
У Києві через сильні пориви вітру та негоду зняли полотнище прапора біля Київміськради
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Пошкоджене через сильні пориви вітру та негоду полотнище прапора Києва біля будівлі Київської міської ради зняли. Пізніше піднімуть нове.

Як повідомили у Київській міській раді, прапор Києва був приспущений ще напередодні погіршення погодних умов, однак сильні пориви вітру пошкодили полотнище. Ввечері 2 квітня його зняли із флагштоку, та замінять на нове, коли поліпшаться погодні умови.

Нагадаємо, Український гідрометцентр попереджав, що 3 квітня в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Основні рекомендації, яких слід дотримуватись містянам під час сильного вітру:

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з незасклених балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • надворі триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі потреби сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

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