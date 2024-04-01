По его словам, в этом году ставится перед отношениями между Украиной и НАТО несколько фундаментальных вопросов.

В понедельник, 1 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский провел специальное совещание по работе с НАТО.

«Провел сегодня специальное совещание по нашей работе с Альянсом по совместимости и перспективам на этот год», - говорится в заявлении Главы государства.

По его словам, на встрече были все наши международники, министр обороны Рустем Умеров и международная команда министерства. По его словам, в этом году ставится перед отношениями между Украиной и НАТО несколько фундаментальных вопросов.

«В частности, это касается и саммита в Вашингтоне, и многих других аспектов взаимодействия. Только с Украиной в Альянсе можно рассчитывать на настоящую безопасность в Европе», – добавил Президент.

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