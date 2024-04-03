НАТО планує створити для України фонд на суму $100 мільярдів – ЗМІ

Генеральний секретар Єнс Столтенберг висунув цю пропозицію як засіб захистити Україну від «вітру політичних змін».

Джерело фото: president.gov.ua

НАТО розробляє забезпечення п’ятирічного пакету військової допомоги для України на суму до $100 мільярдів. Так Альянс намагається захистити Україну від «вітру політичних змін». Про це йдеться у матеріалі «Financial Times».

Пропозицію, яку 3 квітня мають обговорити міністри закордонних справ країн НАТО, висуває генеральний секретар Єнс Столтенберг. Як пишуть у ЗМІ, план передбачає підтримку на суму 100 мільярдів доларів протягом п'яти років для України в рамках пакета, який мають підписати лідери країн-членів.

У виданні пишуть, що за словами ознайомлених з його коментарями людей, Столтенберг висунув цю пропозицію як засіб «захистити механізм від вітру політичних змін».

Як частина пакета, НАТО також може перебрати на себе оперативні обов'язки очолюваної США контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»).

Двоє дипломатів попередили, що ця пропозиція потребуватиме підтримки всіх 32 членів і, ймовірно, попереду будуть місяці переговорів.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський провів спеціальну нараду щодо роботи з НАТО.

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