3 апреля – что сегодня отмечают в Украине и мире

Что сегодня отмечают.

Источник фото: Jonas Leupe / Unsplash

В среду, 3 апреля, в Украине и мире отмечают День рождения мобильного телефона. Именно в этот день в 1973 году Мартин Купер показал миру первый мобильный телефон, а затем позвонил по нему своим конкурентам из компании Bell Labs.

Также 3 апреля в Украине и мире отмечают:

Всемирный день водных животных.

Всемирный день вечеринки.

День рождения штрихкода.

По прогнозам синоптиков 3 апреля в Украине будет облачно с прояснениями.

«В западных, северных и Винницкой областях, днем местами и на крайнем востоке страны, и в Приазовье небольшой кратковременный дождь, днем местами гроза; на остальной территории без существенных осадков», - говорится в сообщении.

3 апреля ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в западных, северных, Винницкой, Черкасской, ночью местами и восточных областях порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25 м/с.

Температура ночью 5-10°, днем 12-17°, в южной части до 20°.

На высокогорье Карпат небольшой дождь, ночью с мокрым снегом; температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9°.

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