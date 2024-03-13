Нардепы предлагают отменить уголовную ответственность за производство оружия и взрывчатых веществ в домашних условиях

Депутаты предлагают декриминализировать незаконное изготовление, переработку оружия или его фальсификацию, незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Фото: Нацполиция

За незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств будет отменена уголовная ответственность. Соответствующее положение вещей предлагают закрепить в законодательном поле народные депутаты, подавшие 11 марта законопроект 11073 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины.

Так, народные депутаты предлагают вообще исключить из Уголовного кодекса статью 263-1, которая предусматривает уголовную ответственность за незаконное изготовление, переработку огнестрельного оружия, подлог, незаконное удаление или изменение его маркировки, незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Также эти депутаты предлагают исключить из УК статью 263, предусматривающую ответственность за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. В частности, эта статья предусматривает ответственность за хранение, приобретение, передачу или сбыт боевых запасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения. Вместе с тем следует напомнить, что и по действующей ст. 263 УК сейчас не подлежит уголовной ответственности лицо, добровольно сдавшее органам власти оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства.

В то же время авторы законопроекта предлагают внести изменения в статью 190 КоАП «Нарушение гражданами порядка приобретения, ношения, хранения, передачи другим лицам или продажи огнестрельного, холодного, пневматического оружия, взрывных устройств и веществ».

Так, за приобретение, ношение, хранение, передачу другим лицам или продажу огнестрельного, холодного, пневматического оружия калибра более 4,5 миллиметра и скоростью полета пули более 100 метров в секунду, взрывных устройств и веществ без соответствующего документа разрешительного характера, выданного уполномоченным государственным органом, предлагается налагать штраф 850 до 2550 грн с конфискацией оружия или без такового.

Инициаторами законопроекта выступили народные депутаты от фракции «Голос» Александра Устинова, Андрей Шараскин, Ярослав Юрчишин, Наталья Пипа, депутаты от «Слуги народа» Богдан Яременко, Сергей Швец, Мария Мезенцева и другие.

Напомним, недавно полиция Киевщины сообщала, что на днях от врачей стало известно о мужчине, который был доставлен к ним с минно-взрывной травмой. Сотрудники полиции проверили место жительства указанного лица на Белоцерковщине и обнаружили большое количество боеприпасов. В ходе обыска домовладения полицейские изъяли 7 осколочных гранат, 13 взрывателей, 6 реактивных двигателей от выстрела «РПГ», более 4,7 тысяч патронов, металлические давки, артиллерийский выстрел, минометную мину и корпус артиллерийского снаряда.

Также, как сообщали СМИ, в декабре 2023 года суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства офицеру ВСУ Олегу Тимченко, который подарил гранаты помощнику Валерия Залужного Геннадию Частякову. Напомним, что Геннадий Частяков погиб 6 ноября в результате взрыва гранаты у себя дома.

Кроме того, напомним, что законодательство предусматривает уголовную ответственность за кражу на 1000 грн во время военного положения – от 5 лет лишения свободы.

Автор: Наталья Мамченко

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