Информацию о размере заработной платы работников аппаратов судов разместят на сайтах судов

В ГСА хотят обнародовать информацию о среднем размере заработной платы и размере стимулирующих выплат в каждом суде.

Исполняющий обязанности главы Государственной судебной администрации Максим Пампура 8 марта 2024 года подписал приказ, согласно которому будет обеспечен «свободный доступ к информации о заработной плате».

Согласно приказу, ТУ ГСА, апелляционные общие, апелляционные хозяйственные, апелляционные административные, местные хозяйственные и окружные административные суды, должны определить ответственных исполнителей за обеспечение обнародования на веб-сайтах судов информации о среднем размере заработной платы и стимулирующих выплатах работникам аппаратов судов.

Также будет необходимо обеспечить до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, обнародование информации о среднем размере заработной платы и стимулирующих выплатах работникам аппаратов судов (с указанием должностей, но без имен и фамилий) на основании отчетности о фактических расходах на оплату труда на официальных веб-сайтах согласно форме, определенной в приложении к приказу.

С полным текстом приказа и. о. главы ГСА и соответствующим приложением, можно ознакомиться ниже:

Автор: Вячеслав Хрипун

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