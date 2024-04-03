В Ровенской области мужчина обокрал родную сестру: суд обязал его прочитать «Кайдашеву семью»

Мужчина узнал, что его сестра намерена продать родительское наследство, и это подтолкнуло его прийти в дом и «забрать свое».

В Ровенской области суд обязал мужчину, обокравшего родную сестру, прочитать «Кайдашеву семью». Об этом говорится в приговоре Гощанского районного суда Ровенской области суда (дело №557/1224/23).

Так, мужчина обокрал родную сестру, унаследовавшую родительский дом. Когда его не было дома, он сломал замки и вынес садовый инвентарь и инструменты.

Как рассказала пострадавшая, ее брат украл у нее инвентарь более шести тысяч гривен, среди которого ножовки по дереву и металлу, ломы, плоскогубцы, гвозди, шурупы, газовый и разводной ключи, зубрила, топоры, кусачки и даже плетеная корзина.

Сам обвиняемый утверждал, что забрал только свое имущество, которое якобы купил, пока жил в доме. Также, по его словам, он предупреждал сестру, что приедет забирать имущество, но ее не оказалось дома.

Согласно материалам дела, 25 мая 2023 года мужчина зашел на частную территорию, сорвал с хозяйственного здания замок и забрал принадлежности, якобы принадлежащие ему. Мужчина свою вину не признал, но фактических обстоятельств и событий не возражал.

«Обвиняемый вину не признает, у потерпевшей извинения не просил, напротив, во время рассмотрения дела постоянно обвинял последнюю в том, что она неправомерно обратилась с заявлением в полицию», - говорится в сообщении.

Кроме того, по словам женщины, мужчина неоднократно приезжал к ней после того, как ее мужа мобилизовали в ВСУ, срывал замки, выбрасывал вещи, писал сообщения с угрозами и пожеланиями смерти.

Следствие установило, что спустя четыре года после смерти матери, мужчина узнал, что его сестра намерена продать отцовское наследство, и это подтолкнуло его прийти в дом и «забрать свое». Суд решил не лишать мужа свободы на пять лет, а назначил ему год испытательного срока и перевоспитания путем чтения украинской классики.

«Учитывая необходимость формирования у обвиняемого уважения к праву собственности, права лиц распоряжения своим имуществом в случае смерти, недопустимость неправомерных действий при отстранении от наследования, и необходимость цивилизованного разрешения споров относительно наследия, которое можно лучше осуществить через чтение художественной литературы, суд считает необходимым возложить на обвиняемого обязанность прочитать соответствующую литературу», - говорится в приговоре.

«…, а именно: прочитать Раздел І «Право собственности» Книги ІІІ «Право собственности и другие вещные права» и Книгу VI «Наследственное право» Гражданского кодекса Украины от 16 января 2003; прочитать роман «Кайдашева семья» автора ЛИЦО_20, написанный в 1878 году», — отметил суд.

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