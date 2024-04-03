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44 держави у Гаазі підтримали створення спецтрибуналу та використання заморожених активів рф

11:53, 3 квітня 2024
Країни підтримали заклик притягнути росію до відповідальності за злочини.
44 держави у Гаазі підтримали створення спецтрибуналу та використання заморожених активів рф
Джерело фото: Міністерство юстиції
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На конференції «Відновлення справедливості для України» в Гаазі 44 держави у спеціальній декларації підтримали створення спецтрибуналу щодо злочинів росії. Про це повідомили в уряді Нідерландів.

Документ наразі підписали Албанія, Андорра, Австралія, Австрія, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Канада, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Чорногорія, Нідерланди, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Словенія, Іспанія, Швеція, Україна, Британія і США. Всього у конференції брали участь 57 країн.

Країни висловилися за посилення спільних зусиль для забезпечення належного розслідування російських злочинів, скоєних у війні проти України, та за понесення росією відповідальності за усі порушення міжнародного права.

Також країни підтримують ініціативи щодо використання заморожених активів рф на користь України і привітали пропозицію Нідерландів розмістити у себе компенсаційний механізм.

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