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Білорусь розпочала «навчання» на кордоні з Україною, Литвою та Польщею

14:23, 2 квітня 2024
З 2 до 4 квітня Білорусь проводить командно-штабне навчання з силами територіальної оборони на кордоні з Україною, Литвою та Польщею.
Білорусь розпочала «навчання» на кордоні з Україною, Литвою та Польщею
Джерело фото: zakordon.rayon.in.ua
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У вівторок, 2 квітня, розпочалися військові навчання в прикордонних областях Білорусі, які межують з Україною, Литвою та Польщею. Про це повідомило Міністерство оборони Білорусі.

Згідно з інформацією, з 2 по 4 квітня проводитимуться командно-штабні навчання з силами територіальної оборони Рогачевського і Кормянського районів Гомельської області. Ця діяльність входить у рамках комплексної перевірки готовності територіальних військ Гомельської області і буде проведена під керівництвом військового комісара регіону.

«Мета навчання - оцінити готовність посадових осіб військових частин територіальних військ до виконання навчально-бойових завдань, удосконалити навички офіцерів запасу в керівництві підлеглими, а також навчити особовий склад виконанню своїх обов'язків під час вирішення завдань територіальної оборони», – йдеться у повідомленні.

Представники Міноборони Білорусі підкреслили, що під час навчань буде акцентовано увагу на питаннях охорони та оборони об'єктів територіальної оборони, а також на участі в заходах воєнного стану з використанням добровольців народного ополчення.

Крім того, відомство повідомило про проведення навчального збору з військовозобов'язаними територіальних військ у період з 2 по 26 квітня під керівництвом голови Вілейського райвиконкому Мінської області. У рамках цього заходу планується прийом військовозобов'язаних та їхнє забезпечення залученням місцевої бази мобілізаційного розгортання.

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