Данило Гетманцев повідомив, коли працюючі пенсіонери отримають перераховані пенсії

Працюючі пенсіонери орієнтовно у червні отримають вже збільшену пенсію та доплату різниці за квітень-травень.

Джерело фото: Верховна Рада / Facebook

З 1 квітня підвищуються низка соціальних видатків та стартує перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів.

За словами народного депутата та голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, відтепер мінімальна зарплата становитиме 8 тисяч грн.

«Це другий етап підвищення. Також у квітні стартує перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам», – зазначив голова профільного комітету.

Він додав, що працюючі пенсіонери, яким буде проведено перерахунок, орієнтовно у червні отримають вже збільшену пенсію та доплату різниці за квітень-травень.

Також, за його словами, зростуть виплати для зайнятих на суспільно корисних роботах.

«У багатьох постраждалих від війни регіонах це серйозна альтернатива для тих, хто втратив роботу, порівняно з допомогою по безробіттю. З 1 квітня за умови відпрацювання повного місяця такі працівники зможуть розраховувати на виплату до 12 тис. грн. Водночас розмір допомоги по частковому безробіттю також зросте – до 4 тис. грн», – зауважив парламентар.

Окрім того, збільшується компенсаційна виплата роботодавцям, які влаштовують на роботу ВПО. Якщо людину працевлаштували за направленням центра зайнятості, виплата збільшиться до 16 тис. грн.

Також зростуть компенсації роботодавцям за працевлаштування таких категорій громадян:

людей з інвалідністю, учасників бойових дій, тих кому до настання права на пенсію за віком залишилося не більше 5 років та громадян, які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного понад 1 місяць – до 8 тис. грн;

молоді з-поміж зареєстрованих безробітних (віком до 25 років – в яких страховий стаж менше ніж 12 місяців; віком до 35 років – на перше робоче місце; звільнених зі строкової військової / альтернативної служби – на перше робоче місце) – до 4 тис. грн;

громадян, які мають статус безробітного більш ніж 1 місяць і мають додаткові гарантії працевлаштування, або тих, хто має статус безробітного понад 6 місяців – до 3520 грн;

внутрішньо-переміщених осіб під час дії воєнного стану – до 8 тис. грн.

Як писала «Судово-юридична газета», до Верховної Ради внесли законопроєкт №11072, який передбачає збільшення розміру допомоги при народженні дитини, яка на сьогодні становить майже 41 тисячу грн, і яка не переглядалася з 2014 року.

Згодом у парламенті прокоментували ідею збільшення допомоги при народженні дитини майже в 10 раз.

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