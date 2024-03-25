У парламенті прокоментували ідею збільшення допомоги при народженні дитини майже в 10 раз

Розмір допомоги при народженні дитини не переглядався з 2014 року.

Колаж: sud.ua

Як писала «Судово-юридична газета», до Верховної Ради внесли законопроєкт №11072, який передбачає збільшення розміру допомоги при народженні дитини, яка на сьогодні становить майже 41 тисячу грн, і яка не переглядалася з 2014 року.

За словами народної депутатки від «Слуги Народу» Лесі Забуранної, поступове збільшення виплат – це хороша ідея.

«Я щиро підтримую необхідність збільшення таких виплат, тому ми будемо шукати механізм, щоб точно покращити матеріальний стан жінок, які народжують дітей. Ми маємо діяти в напрямку збільшення цих виплат, адже кошти, які виділяються нині, є абсолютно недостатні, щоб допомогти жінці, яка народила дитину. Ми ведемо про це дискусію, ми говоримо з міжнародними партнерами про таку необхідність. Водночас будуть враховані поточні можливості бюджету», – зазначила вона.

Парламентарійка звернула увагу на світову практику: першочергово на народжуваність і на стан жінок впливають не стільки виплати, скільки можливості надати дитині освіту, впевненість у завтрашньому дні. І над цим держава також має постійно працювати, наголосила вона.

Згідно з законопроєктом, пропонується, що допомога при народженні дитини нараховується виходячи з розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, установленого на день народження дитини.

Допомога при народженні дитини надається у сумі:

кратній 150 розмірам прожиткового мінімуму, – на першу дитину;

кратній 100 розмірам прожиткового мінімуму, – на другу дитину;

кратній 50 розмірам прожиткового мінімуму, – на третю і кожну наступну дитину.

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