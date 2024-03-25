Практика судів
  1. В Україні
  2. / Законодавство

У парламенті прокоментували ідею збільшення допомоги при народженні дитини майже в 10 раз

18:59, 25 березня 2024
Розмір допомоги при народженні дитини не переглядався з 2014 року.
У парламенті прокоментували ідею збільшення допомоги при народженні дитини майже в 10 раз
Колаж: sud.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як писала «Судово-юридична газета», до Верховної Ради внесли законопроєкт №11072, який передбачає збільшення розміру допомоги при народженні дитини, яка на сьогодні становить майже 41 тисячу грн, і яка не переглядалася з 2014 року.

За словами народної депутатки від «Слуги Народу» Лесі Забуранної, поступове збільшення виплат – це хороша ідея.

«Я щиро підтримую необхідність збільшення таких виплат, тому ми будемо шукати механізм, щоб точно покращити матеріальний стан жінок, які народжують дітей. Ми маємо діяти в напрямку збільшення цих виплат, адже кошти, які виділяються нині, є абсолютно недостатні, щоб допомогти жінці, яка народила дитину. Ми ведемо про це дискусію, ми говоримо з міжнародними партнерами про таку необхідність. Водночас будуть враховані поточні можливості бюджету», – зазначила вона.

Парламентарійка звернула увагу на світову практику: першочергово на народжуваність і на стан жінок впливають не стільки виплати, скільки можливості надати дитині освіту, впевненість у завтрашньому дні. І над цим держава також має постійно працювати, наголосила вона.

Згідно з законопроєктом, пропонується, що допомога при народженні дитини нараховується виходячи з розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, установленого на день народження дитини.

Допомога при народженні дитини надається у сумі:

  • кратній 150 розмірам прожиткового мінімуму, – на першу дитину;
  • кратній 100 розмірам прожиткового мінімуму, – на другу дитину;
  • кратній 50 розмірам прожиткового мінімуму, – на третю і кожну наступну дитину.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати хочуть зобов’язати Telegram розкрити структуру власності та джерела фінансування – інакше його визнають непрозорим

У разі невиконання Telegram вимог Нацради стосовно обмеження поширення певної інформації, публікації спростувань, розкриття джерел фінансування – застосують фінансові санкції, заборонять його використання державними органами та чиновниками і звернуться до правоохоронних органів.

За привласнення державних функцій пропонують карати довічним позбавленням волі з конфіскацією

Депутати від «Слуги народу» Галина Третьякова та Мар’яна Безугла внесли законопроект про довічне позбавлення волі за привласнення державних функцій, зокрема представлення України на міжнародних заходах, перед уповноваженими особами іноземних держав, міжнародних організацій, у тому числі за допомогою листування, телефонних розмов без надання на те повноважень та погоджень.

На державній службі необхідно застосовувати штучний інтелект – НАДС

У НАДС шукають способи підвищення якості управлінських процесів на публічній службі.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про регулювання Telegram

Група народних депутатів від різних фракції внесла законопроект про регулювання Telegram та інших соціальних мереж в Україні.

Посадовий оклад 37 939 грн – Апарат Верховного Суду шукає фахівців

Верховний Суд потребує фахівців з правової аналітики та забезпечення перекладу матеріалів Європейського суду з прав людини та Суду ЄС.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Раїса Ханова
    Раїса Ханова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Павло Тихий
    Павло Тихий
    голова Східного апеляційного господарського суду
  • Сергій Кічмаренко
    Сергій Кічмаренко
    голова Приморського районного суду м. Одеси
  • Олександр Луценко
    Олександр Луценко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Жанна Чернова
    Жанна Чернова
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду