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ЄС відкладає затвердження торгової угоди з Україною

18:11, 25 березня 2024
Затвердження торгової угоди з Україною відкладено через розбіжності в ЄС.
ЄС відкладає затвердження торгової угоди з Україною
Джерело фото: ukrinform
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Зустріч послів Європейського Союзу, які обговорюють оновлення та продовження угоди про лібералізовану торгівлю з Україною, не призведе до її затвердження на цьому етапі. Польське видання RMF24 із посиланням на джерела у Брюсселі повідомляє, що Бельгійське головування вирішило відкласти затвердження оновленої угоди на середу через те, що багато країн ще не визначилися зі своєю позицією.

Зазначається, що Бельгійське головування уникнуло додаткових змін у тексті угоди, оскільки це вимагало б додаткових переговорів з Європарламентом, що могло б загрожувати завершенню процесу вчасно.

Зважаючи на наближення європейських виборів і відсутність подальших засідань комітетів Європарламенту, останні дві пленарні сесії відбудуться в квітні. Оновлену угоду потрібно затвердити найпізніше до 5 червня, коли завершується термін дії поточної угоди.

З іншого боку, французькі дипломати вказують на те, що відкладення затвердження угоди означає, що переговори ще тривають і можливі зміни у тексті. Франція, як і Польща, пропонує розглянути більший "референтний період", до якого будуть прив'язані обмеження на імпорт агропродукції з України. Крім того, у Парижі хочуть розширити список продукції, яка підпадатиме під ці обмеження.

Позицію Польщі та Франції, як зазначається, підтримує більша кількість країн, включаючи Італію, Австрію, Хорватію і Словенію. Проте Німеччина та Нідерланди виступають проти таких змін, стверджуючи, що це може обмежити можливості України самостійно наповнювати свій бюджет, особливо в умовах міжнародної допомоги.

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