ЕС откладывает утверждение торгового соглашения с Украиной

Утверждение торгового соглашения с Украиной отложено из-за разногласий в ЕС.

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Встреча послов Европейского Союза, которые обсуждают обновление и продление соглашения о либерализованной торговле с Украиной, не приведет к его утверждению на этом этапе. Польское издание RMF24 со ссылкой на источники в Брюсселе сообщает, что Бельгийское председательство решило отложить утверждение обновленного соглашения на среду из-за того, что многие страны еще не определились со своей позицией.

Отмечается, что Бельгийское председательство избежало дополнительных изменений в тексте соглашения, поскольку это требовало бы дополнительных переговоров с Европарламентом, что могло бы угрожать завершению процесса вовремя.

Учитывая приближение европейских выборов и отсутствие дальнейших заседаний комитетов Европарламента, последние две пленарные сессии состоятся в апреле. Обновленное соглашение нужно утвердить самое позднее до 5 июня, когда завершается срок действия текущего соглашения.

С другой стороны, французские дипломаты указывают на то, что отложение утверждения соглашения означает, что переговоры еще продолжаются и возможны изменения в тексте. Франция, как и Польша, предлагает рассмотреть больший "референтный период", к которому будут привязаны ограничения на импорт агропродукции из Украины. Кроме того, в Париже хотят расширить список продукции, которая будет подпадать под эти ограничения.

Позицию Польши и Франции, как отмечается, поддерживает большее количество стран, включая Италию, Австрию, Хорватию и Словению. Однако Германия и Нидерланды выступают против таких изменений, утверждая, что это может ограничить возможности Украины самостоятельно наполнять свой бюджет, особенно в условиях международной помощи.

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