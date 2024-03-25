Самозанятое лицо не осуществляло деятельность в течение 2023 года: следует ли подавать декларацию об имущественном положении

Если лицо, осуществляющее независимую профессиональную деятельность, в течение отчетного периода получало другие доходы, кроме доходов от этой деятельности, такое лицо обязано подать Декларацию и заполнить соответствующие приложения в срок до 1 мая 2024 года.

Налоговая служба в Харьковской области сообщает, нужно ли подавать налоговую декларацию об имущественном положении и доходах лицу, не осуществлявшему деятельность в течение 2023 года.

Отмечается, что согласно п. 178.4 НКУ физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, а также иностранцы и лица без гражданства, которые стали на учет в контролирующих органах как самозанятые лица и являются резидентами, представляют налоговую декларацию об имущественном положении и доходах (далее – Декларация) по результатам отчетного года в соответствии с разд. IV НКУ в сроки, предусмотренные для плательщиков налога на доходы физических лиц, в котором наряду с доходами от осуществления независимой профессиональной деятельности должны указываться другие доходы из источников их происхождения из Украины и иностранные доходы.

Плательщики налога на доходы физических лиц, в том числе самозанятые лица, представляют Декларацию до 1 мая года, следующего за отчетным, кроме случаев, предусмотренных разд. IV НКУ (пп. 49.18.4 НКУ).

Форма налоговой декларации и Инструкция по заполнению налоговой декларации об имущественном положении и доходах (далее – Инструкция) утверждена приказом Минфина от 28.08.2023 №467 (с изменениями). Приложения являются составной частью Декларации и без Декларации недействительны. Приложения заполняются и подаются исключительно при наличии доходов (расходов), расчет которых содержится в этих приложениях.

Вместе с тем п. 49.2 НКУ установлено, что налогоплательщик обязан за каждый установленный НКУ отчетный период, в котором возникают объекты налогообложения, или в случае наличия подлежащих декларированию показателей в соответствии с требованиями НКУ подавать налоговые декларации по каждому отдельному налога, плательщиком которого он является.

Следовательно, если лицом, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, в течение отчетного периода не получался доход от такой деятельности, то обязанности представления Декларации, в том числе приложения Ф 2, у указанного лица не возникает.

Вместе с тем, если лицом, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, в течение отчетного периода получались другие доходы, кроме доходов от независимой профессиональной деятельности, то такое лицо обязано подать Декларацию и заполнить соответствующие приложения в зависимости от вида полученного дохода в срок до 1 мая 2024 года.

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