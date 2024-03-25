Практика судов
  1. В Украине

Самозанятое лицо не осуществляло деятельность в течение 2023 года: следует ли подавать декларацию об имущественном положении

17:53, 25 марта 2024
Если лицо, осуществляющее независимую профессиональную деятельность, в течение отчетного периода получало другие доходы, кроме доходов от этой деятельности, такое лицо обязано подать Декларацию и заполнить соответствующие приложения в срок до 1 мая 2024 года.
Самозанятое лицо не осуществляло деятельность в течение 2023 года: следует ли подавать декларацию об имущественном положении
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговая служба в Харьковской области сообщает, нужно ли подавать налоговую декларацию об имущественном положении и доходах лицу, не осуществлявшему деятельность в течение 2023 года.

Отмечается, что согласно п. 178.4 НКУ физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, а также иностранцы и лица без гражданства, которые стали на учет в контролирующих органах как самозанятые лица и являются резидентами, представляют налоговую декларацию об имущественном положении и доходах (далее – Декларация) по результатам отчетного года в соответствии с разд. IV НКУ в сроки, предусмотренные для плательщиков налога на доходы физических лиц, в котором наряду с доходами от осуществления независимой профессиональной деятельности должны указываться другие доходы из источников их происхождения из Украины и иностранные доходы.

Плательщики налога на доходы физических лиц, в том числе самозанятые лица, представляют Декларацию до 1 мая года, следующего за отчетным, кроме случаев, предусмотренных разд. IV НКУ (пп. 49.18.4 НКУ).

Форма налоговой декларации и Инструкция по заполнению налоговой декларации об имущественном положении и доходах (далее – Инструкция) утверждена приказом Минфина от 28.08.2023 №467 (с изменениями). Приложения являются составной частью Декларации и без Декларации недействительны. Приложения заполняются и подаются исключительно при наличии доходов (расходов), расчет которых содержится в этих приложениях.

Вместе с тем п. 49.2 НКУ установлено, что налогоплательщик обязан за каждый установленный НКУ отчетный период, в котором возникают объекты налогообложения, или в случае наличия подлежащих декларированию показателей в соответствии с требованиями НКУ подавать налоговые декларации по каждому отдельному налога, плательщиком которого он является.

Следовательно, если лицом, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, в течение отчетного периода не получался доход от такой деятельности, то обязанности представления Декларации, в том числе приложения Ф 2, у указанного лица не возникает.

Вместе с тем, если лицом, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, в течение отчетного периода получались другие доходы, кроме доходов от независимой профессиональной деятельности, то такое лицо обязано подать Декларацию и заполнить соответствующие приложения в зависимости от вида полученного дохода в срок до 1 мая 2024  года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты хотят обязать Telegram раскрыть структуру собственности и источники финансирования – иначе его признают непрозрачным

В случае невыполнения Telegram требований Нацсовета относительно ограничения распространения определенной информации, публикации опровержений, раскрытия источников финансирования – применят финансовые санкции, запретят его использование государственными органами и чиновниками и обратятся в правоохранительные органы.

За присвоение государственных функций предлагают наказывать пожизненным лишением свободы с конфискацией

Депутаты от «Слуги народа» Галина Третьякова и Марьяна Безуглая внесли законопроект о пожизненном лишении свободы за присвоение государственных функций, в частности представление Украины на международных мероприятиях, перед уполномоченными лицами иностранных государств, международных организаций, в том числе посредством переписки, телефонных разговоров без предоставления полномочий и согласований.

На государственной службе необходимо внедрять искусственный интеллект – НАДС

В НАДС ищут способы повышения качества управленческих процессов на публичной службе.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о регулировании Telegram

Группа народных депутатов от разных фракций внесла законопроект о регулировании Telegram и других социальных сетей в Украине.

Должностной оклад 37 939 грн – Аппарат Верховного Суда ищет специалистов

В Верховный Суд требуются специалисты по правовой аналитике и обеспечению перевода материалов Европейского суда по правам человека и Суда ЕС.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Раїса Ханова
    Раїса Ханова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Павло Тихий
    Павло Тихий
    голова Східного апеляційного господарського суду
  • Сергій Кічмаренко
    Сергій Кічмаренко
    голова Приморського районного суду м. Одеси
  • Олександр Луценко
    Олександр Луценко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Жанна Чернова
    Жанна Чернова
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду