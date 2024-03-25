Как военнослужащим получить бесплатную правовую помощь

Защитники могут получить правовую информацию, разъяснения и консультации юристов.

В Кабинете министров напомнили, что все военнослужащие в Украине имеют право на безвозмездную юридическую помощь по вопросам, связанным со службой или другими жизненными ситуациями.

Защитники могут получить правовую информацию, разъяснения и консультации юристов.

Ветераны войны (участники боевых действий, люди с инвалидностью в результате войны) имеют право на услуги юриста или адвоката для представительства интересов в судах, составление документов для обращения в суд.

Как и куда обращаться за услугой:

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