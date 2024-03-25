Должностной оклад 37 939 грн – Аппарат Верховного Суда ищет специалистов

В Верховный Суд требуются специалисты по правовой аналитике и обеспечению перевода материалов Европейского суда по правам человека и Суда ЕС.

Для работы в Аппарате Верховного Суда ищут специалистов – правовых аналитиков по отраслям гражданского, уголовного, административного и хозяйственного прав и процессов. Об этом сообщил первый заместитель руководителя аппарата Верховного Суда Расим Бабанлы.

«Некоторые должности требуют наличия научной степени, поэтому ее наличие в отдельных случаях – преимущество. Работа очень интересная, развивающая и с большими перспективами для профессионального роста», – отметил он.

Отдельно Аппарат ищет юристов с отличным знанием английского языка. «Такие специалисты необходимы для обеспечения перевода материалов Европейского суда по правам человека и Суда ЕС. Должностной оклад – 37939 грн», - добавил он.

Также Верховный Суд ждет резюме специалистов по коммуникациям.

Автор: Наталя Мамченко

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