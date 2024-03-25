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Посадовий оклад 37 939 грн – Апарат Верховного Суду шукає фахівців

13:54, 25 березня 2024
Верховний Суд потребує фахівців з правової аналітики та забезпечення перекладу матеріалів Європейського суду з прав людини та Суду ЄС.
Посадовий оклад 37 939 грн – Апарат Верховного Суду шукає фахівців
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Для роботи в Апараті Верховного Суду шукають фахівців – правових аналітиків і аналітикинь з галузей цивільного, кримінального, адміністративного та господарського прав і процесів. Про це повідомив перший заступник керівника апарату Верховного Суду Расім Бабанли.

«Деякі посади вимагають наявності наукового ступеня, тому його наявність в окремих випадках – це перевага. Робота дуже цікава, розвиваюча та з великими перспективами для професійного зростання», зазначив він.

Окремо Апарат шукає юристів з відмінним знанням англійської мови. «Такі фахівці потрібні для забезпечення перекладу матеріалів Європейського суду з прав людини та Суду ЄС. Посадовий оклад – 37 939 грн», - додав він.

Також Верховний Суд чекає на резюме фахівців з комунікацій.

Автор: Наталя Мамченко 

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