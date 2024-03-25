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Toyota вперше за останні 20 років поступилася лідерством електрокару Tesla у світових продажах

17:02, 25 березня 2024
У світовому рейтингу найбільш продаваних автомобілів 2023 року вперше за останні 20 років з'явився новий лідер – Tesla Model Y.
Toyota вперше за останні 20 років поступилася лідерством електрокару Tesla у світових продажах
Джерело фото: Bestami Sarıkaya / Unsplash
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Вперше за останні 20 років змінився авто-лідер світових продажів. Як повідомили у асоціації українських автовиробників «Укравтопром» за даними «Focus2move», автомобіль Toyota Corolla вперше в цьому столітті втратила першість у світових продажах легковиків, поступившись лідерством електромобілю.

Таким чином новим лідером глобального ринку стала Tesla Model Y, піднявшись на три позиції, з результатом 1,15 млн проданих авто (+50,8% в річному обчисленні). Водночас Toyota Corolla стала другою з 1,13 млн продажів (-1,1%).

На третьому місці Toyota RAV4 – 934 910 од. (+5,9%).

Четверте результат у пікапа Ford F-Series –  901 569 од. (+13,4%).

На п’ятому місці Honda CR-V – 718 422 од. (+18%).

Також в ТОП-10 найпопулярніших авто увійшли: Chevrolet Silverado, Toyota Camry, Hyundai Tucson, Toyota Hilux та Ram.

Як ми писали, за перші два місяці 2024 року українці імпортували 58 593 транспортні засоби. У «Опендатабот» зазначають, що у порівнянні з відповідним періодом торік імпорт авто виріс на 34%, проте це все ще майже на чверть менше, ніж за січень та лютий 2021 року.

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