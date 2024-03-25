У Вінницькій області вводять обмеження для чоловіків у прикордонній зоні з Молдовою

Держприкордонслужба у Вінницькій області вводить обмеження для чоловіків віком від 18 до 60 років у прикордонній зоні з Молдовою.

Джерело фото: ДПСУ

Держприкордонслужба ввела низку обмежень для чоловіків у прикордонній зоні з Молдовою, що розташована у Вінницькій області. Про це інформує Могилів-Подільський прикордонний загін.

У зв'язку з уведеними обмеженнями, чоловікам у віці від 18 до 60 років заборонено в'їзд у прикордонну смугу місцевості вздовж державного кордону, що охоплює території Яришівської, Могилів-Подільської, Ямпільської, Студенянської територіальних громад Могилів-Подільського та Тульчинського районів Вінницької області. Однак, винятки передбачені для тих, хто постійно або тимчасово проживає чи працює на цих територіях, а також для студентів професійно-технічних або вищих навчальних закладів у цих громадах.

Уточнено також, що ввезення в область мешканців чоловічої статі в цій віковій категорії дозволено лише за наявності відповідних документів, таких як військовий квиток або посвідчення офіцера запасу, або безперечних документів, які підтверджують право на відстрочку або звільнення від призову на військову службу.

Крім того, встановлені чіткі обмеження для перебування на березі річки Дністер, що межує з державним кордоном. У зазначений період часу дозволяється лише зазначені види діяльності, які не суперечать встановленим вимогам. Порушення цих обмежень може бути обтяжено відповідними правовими наслідками.

Введені обмеження стосуються лише певних категорій громадян та мають на меті забезпечити безпеку та стабільність у прикордонній зоні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.