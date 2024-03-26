Кількість користувачів платіжних послуг в Україні зросла до 82 мільйонів осіб

Загальна кількість рахунків, відкритих користувачами платіжних послуг, зросла на 15,5% порівняно з попереднім роком.

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У 2023 році кількість користувачів платіжних послуг в Україні досягла 82 млн осіб. Це майже на 3% більше, ніж станом на початок минулого року, розповіли у Національному банку.

Так, станом 1 січня 2024 рахунки користувачам були відкриті в 63 банках та одному небанківському надавачі платіжних послуг. Загальна кількість рахунків, відкритих користувачами платіжних послуг, зросла на 15,5% порівняно з попереднім роком і становила 185,1 млн штук, порівняно з 160,2 млн у 2023 році.

Крім того, зазначають у НБУ, кількість користувачів, які обслуговуються дистанційно, й надалі збільшується.

«Наразі понад дві третини всіх користувачів, які мають рахунки в надавачів платіжних послуг, обслуговують ці рахунки дистанційно: 89,2% суб’єктів господарювання та 79,5% фізичних осіб (2,9 млн та 62,3 млн клієнтів відповідно)», - розповіли у Нацбанку.

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