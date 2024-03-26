Практика судів
  1. В Україні

Кількість користувачів платіжних послуг в Україні зросла до 82 мільйонів осіб

08:13, 26 березня 2024
Загальна кількість рахунків, відкритих користувачами платіжних послуг, зросла на 15,5% порівняно з попереднім роком.
Кількість користувачів платіжних послуг в Україні зросла до 82 мільйонів осіб
Джерело фото: freepik.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У 2023 році кількість користувачів платіжних послуг в Україні досягла 82 млн осіб. Це майже на 3% більше, ніж станом на початок минулого року, розповіли у Національному банку.

Так, станом 1 січня 2024 рахунки користувачам були відкриті в 63 банках та одному небанківському надавачі платіжних послуг. Загальна кількість рахунків, відкритих користувачами платіжних послуг, зросла на 15,5% порівняно з попереднім роком і становила 185,1 млн штук, порівняно з 160,2 млн у 2023 році.

Крім того, зазначають у НБУ, кількість користувачів, які обслуговуються дистанційно, й надалі збільшується. 

«Наразі понад дві третини всіх користувачів, які мають рахунки в надавачів платіжних послуг, обслуговують ці рахунки дистанційно: 89,2% суб’єктів господарювання та 79,5% фізичних осіб (2,9 млн та 62,3 млн клієнтів відповідно)», - розповіли у Нацбанку.

Раніше ми писали, що Європейський парламент підтримав запровадження миттєвих банківських переказів. Згідно з новими правилами, весь процес має тривати не довше ніж 10 секунд незалежно від часу доби.

 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НБУ

Читайте також

Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Держорганам та чиновникам заборонять користуватися Telegram – стало відомо, за яких умов

Після визнання структури власності Telegram «непрозорою» заборона буде торкатися проведення будь-яких комунікацій, пов’язаних з виконанням службових обов’язків, в тому числі листування та усних переговорів.

Стало відомо, коли НАБУ може отримати повноваження прослуховувати телефонні розмови і власних експертів

Меморандум з МВФ передбачає надання НАБУ повноважень щодо перехоплення комунікацій, зокрема прослуховування телефонних розмов.

Роман Ігнатов вирішив звільнитися з Вищої кваліфікаційної комісії суддів

Голова ВККС Роман Ігнатов раптово написав заяву про звільнення, але мотиви пояснювати не став.

Верховний Суд роз’яснив особливості проведення громадських обговорень проєктів актів органів місцевого самоврядування під час воєнного стану

Особливості проведення громадських обговорень проектів актів органів місцевого самоврядування у період дії воєнного стану – позиція Верховного Суду.

Депутати хочуть зобов’язати Telegram розкрити структуру власності та джерела фінансування – інакше його визнають непрозорим

У разі невиконання Telegram вимог Нацради стосовно обмеження поширення певної інформації, публікації спростувань, розкриття джерел фінансування – застосують фінансові санкції, заборонять його використання державними органами та чиновниками і звернуться до правоохоронних органів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Марчук
    Наталія Марчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Вікторія Аверкова
    Вікторія Аверкова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Сергій Журба
    Сергій Журба
    суддя Київського апеляційного суду
  • Ігор Погрібніченко
    Ігор Погрібніченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва