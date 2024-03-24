10 секунд на платіж: у ЄС запровадять миттєві банківські перекази

Фінансові установи всередині ЄС матимуть 9 місяців, щоб підготуватися до ввімкнення режиму миттєвих переказів.

Європейський парламент підтримав запровадження миттєвих банківських переказів. Згідно з новими правилами, весь процес має тривати не довше ніж 10 секунд незалежно від часу доби, передає Deutche Welle.

Нововведення стосуватиметься також і тих країн, у яких євро не є національною валютою. Для них передбачений довший перехідний період і зроблять виняток для переказів, які будуть здійснювати не в робочий час.

Окрім того, за миттєві перекази не можна буде стягувати більшу комісію, ніж за звичайні, стверджує DW.

Такі правила запрацюють за 20 днів після офіційної публікації. Фінансові установи всередині ЄС матимуть 9 місяців, щоб підготуватися до ввімкнення режиму миттєвих переказів, і ще 18 місяців — до їхнього відправлення.

Раніше голова НБУ Пишний назвав дату запровадження в Україні миттєвих платежів.

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