Голова НБУ Пишний назвав дату запровадження в Україні миттєвих платежів

Миттєві платежі на основі СЕП НБУ забезпечують високий рівень безпеки і надійності переказу коштів між банками.

Голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що наразі Нацбанк працює над запровадженням в країні миттєвих платежів на основі СЕП НБУ, які мають стати основою для майбутньої трансформації платіжної сфери. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, цю роботу планують завершити «до кінця I кварталу 2025 року».

«Це одна із складових подальшої трансформації фінансового ринку України», - написав Пишний.

У прес-службі НБУ зазначають, наразі триває робота над складовими їхнього запровадження, питаннями регулювання миттєвих платежів та технологічною реалізацією.

Нагадаємо, Національний банк створив державну Систему електронних платежів – СЕП – для забезпечення розрахунків банків та їхніх клієнтів у гривні в межах України.

Національний банк є оператором платіжної системи та розрахунковим банком СЕП.

У НБУ зазначають, що СЕП забезпечує високий рівень безпеки і надійності переказу коштів між банками.

СЕП належить до системи валових розрахунків у режимі реального часу (за міжнародною класифікацією – RTGS).

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