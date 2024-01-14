У Японії почалося виверження вулкана Отаке

На південно-західному японському острові Суваносе почав вивергатися вулкан.

У неділю, 14 січня, в Японії почалося виверження вулкана Отаке, розташованого на південно-західному острові Суванос, передає агентство Kyodo News.

Виверження розпочалося о 00:22 за місцевим часом.

Наразі інформації про постраждалих внаслідок активності вулкану не надходило.

Зазначається, що з 1949 по 1996 вулкан проявляв постійну активність. Виверження відбувалися також у 2001, 2003, 2005 та 2007 роках.

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