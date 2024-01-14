На юго-западном японском острове Суваносе начал извергаться вулкан.

В воскресенье, 14 января, в Японии началось извержение вулкана Отаке, который расположен на юго-западном острове Суваносе, передает агентство Kyodo News.

Извержение началось в 00:22 по местному времени.

На данный момент информации о пострадавших вследствие активности вулкана не поступало.

Отмечается, что с 1949 по 1996 год вулкан проявлял постоянную активность. Извержения происходили также в 2001, 2003, 2005 и 2007 годах.

Ранее сообщалось, что в Исландии проснулся вулкан Фаградальсфьядль.

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