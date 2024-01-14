14 января: какой сегодня праздник и главные события

14 января в Украине и мире празднуют Всемирный день логики.

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В воскресенье, 14 января, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

14 января в Украине и мире празднуют Всемирный день логики. Инициаторами этого праздника стали международные организации ЮНЕСКО и CIPSH, а их идея была поддержана и утверждена во время главной конференции ЮНЕСКО в конце 2019 года. Дату празднования выбрали не случайно, ведь в этот день родился Альфред Тарский и умер Курт Гедель. Они были выдающимися логиками XX века.

Какой сегодня церковный праздник

14 января в церковном календаре – день памяти равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. Женщина всю жизнь проповедовала Евангелие, исцеляла больных и творила другие чудеса. В настоящее время ее мощи хранятся в Бодбийском монастыре (городок Сигнахи). Родилась Нина в Каппадокии примерно в 280 году.

Календарь важных событий за 14 января:

1392 год — Холм получает от короля Владислава Ягайло городские права и 4320 десятин земли для поселения и земледелия;

1506 год — в Риме находят и перевозят в Ватиканский собор скульптуру "Лаокоон и его сыновья";

1604 год – начинает работу Гемптон-Кортская конференция во главе с королем Англии Яковом I для обсуждения требований пуритан по изменению доктрины Англиканской церкви;

1761 год — в битве у индийского города Панипат 90-тысячное войско афганцев (во главе с Ахмед-шахом Дуррани) в союзе с индийскими мусульманскими отрядами разгромило войско маратхских князей;

1794 год — Элизабет Хог Беннетт из Эдома, штат Вирджиния, становится первой американской женщиной, которой успешно сделали кесарево сечение;

1814 год — подписывают Кильские мирные договоры, положившие конец англо-датской войне: Дания уступала Швеции Норвегии;

1900 год — премьера оперы "Тоска" Дж. Пуччини;

1919 год — в Киеве постановлением Директории УНР чиновники всех ведомств, назначенные во времена гетмана Павла Скоропадского, немедленно увольняют со своих должностей;

1942 год — на имя А.Гитлера направляют письмо, подписанное главным атаманом УНР в Варшаве А. Ливицким, президентом Украинского национального совета в Киеве профессором М. Величковским, председателем Генерального совета украинских комбатантов генералом М. Емельяновичем-Павленко, президентом Украинского национального совета во Львове митрополитом А. Шептицким, где высказывались критические замечания относительно политики Третьего рейха по отношению к Украине;

1943 год – война на Тихом океане: начинается эвакуация японских войск с острова Гуадалканал;

1946 год — Генеральная Ассамблея ООН избирает РСФСР членом Экономического и социального совета ООН;

1953 год — в Хельсинки (Финляндия) в соревнованиях на первенство мира по скоростному бегу на коньках абсолютным чемпионом мира становится украинец А. Гончаренко;

1989 год — милиция разгоняет учредительное собрание инициативной группы Тернопольского областного филиала Украинского Хельсинкского союза;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Мексикой;

2004 год — после около 500-летнего перерыва флаг "пяти крестов" становится государственным флагом Грузии;

2005 год — космический зонд "Гюйгенс" совершает удачную посадку на поверхность Титана;

2010 год – часы Судного дня переводят на одну минуту назад.

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