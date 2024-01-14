14 січня: яке сьогодні свято та головні події

14 січня в Україні і світі святкують Всесвітній день логіки.

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У неділю, 14 січня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

14 січня в Україні і світі святкують Всесвітній день логіки. Ініціаторами впровадження цього свята стали міжнародні організації ЮНЕСКО та CIPSH, а їхня ідея була підтримана та затверджена під час головної конференції ЮНЕСКО наприкінці 2019 року. Дату святкування обрали не випадково, адже саме цього дня народився Альфред Тарський та помер Курт Гедель. Вони були видатними логіками XX століття.

Яке сьогодні церковне свято

14 січня в церковному календарі – день пам’яті рівноапостольної Ніни, просвітниці Грузії. Жінка все життя проповідувала Євангеліє, зцілювала хворих та творила інші чудеса. В наш час її мощі зберігаються у Бодбійському монастирі (містечко Сігнахі).

Календар важливих подій за 14 січня:

1392 рік — Холм отримує від короля Владислава Ягайла міські права і 4320 десятин землі для поселення та землеробства;

1506 рік — у Римі знаходять та перевозять у Ватиканський собор скульптуру "Лаокоон і його сини";

1604 рік — розпочинає роботу Гемптон-Кортська конференція на чолі з королем Англії Яковом I для обговорення вимог пуритан щодо зміни доктрини Англіканської церкви;

1761 рік — в битві біля індійського міста Паніпат 90-тисячне військо афганців (на чолі з Ахмед-шахом Дуррані) в союзі з індійськими мусульманськими загонами вщент розтрощує військо маратхських князів;

1794 рік — Елізабет Хог Беннетт з Едома, штат Вірджинія, стає першою американською жінкою, якій успішно зробили кесарів розтин;

1814 рік — підписують Кільські мирні договори, що поклали край англо-данській війні: Данія поступалася Швеції Норвегією;

1900 рік — прем'єра опери "Тоска" Дж. Пуччіні;

1919 рік — у Києві постановою Директорії УНР урядовці усіх відомств, призначені за часів гетьмана Павла Скоропадського, негайно звільняють зі своїх посад;

1942 рік — на ім'я А.Гітлера направляють листа, підписаного головним отаманом УНР у Варшаві А. Лівицьким, президентом Української національної ради у Києві професором М. Величківським, головою Генеральної ради українських комбатантів генералом М. Омеляновичем-Павленком, президентом Української національної ради у Львові митрополитом А. Шептицьким, де висловлювалися критичні зауваження щодо політики Третього рейху стосовно України;

1943 рік — війна на Тихому океані: починається евакуація японських військ з острова Гуадалканал;

1946 рік — Генеральна Асамблея ООН обрирає Українську РСР членом Економічної і соціальної ради ООН;

1953 рік — у Гельсінкі (Фінляндія) в змаганнях на першість світу зі швидкісного бігу на ковзанах абсолютним чемпіоном світу стає українець О. Гончаренко;

1989 рік — міліція розганяє установчі збори ініціативної групи Тернопільської обласної філії Української Гельсінської спілки;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Мексикою;

2004 рік — після близько 500-річної перерви прапор "п'яти хрестів" стає державним прапором Грузії;

2005 рік — космічний зонд "Гюйгенс" здійснює вдалу посадку на поверхню Титану;

2010 рік — годинник Судного дня переводять на одну хвилину назад.

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