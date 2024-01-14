Глава НБУ Пышный назвал дату введения в Украине мгновенных платежей

Мгновенные платежи на основе СЭП НБУ обеспечивают высокий уровень безопасности и надежности перевода средств между банками.

Глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что в настоящее время Нацбанк работает над введением в стране мгновенных платежей на основе СЭП НБУ, которые должны стать основой для будущей трансформации платежной сферы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, эту работу планируют завершить «к концу I квартала 2025 года».

«Это одна из составляющих дальнейшей трансформации финансового рынка Украины», - написал Пышный.

В пресс-службе НБУ отмечают, что сейчас идет работа над составляющими их введения, вопросами регулирования мгновенных платежей и технологической реализацией.

Напомним, Национальный банк создал государственную систему электронных платежей – СЭП – для обеспечения расчетов банков и их клиентов в гривне в пределах Украины.

Национальный банк является оператором платежной системы и расчетным банком СЭП.

В НБУ отмечают, что СЭП обеспечивает высокий уровень безопасности и надежности перевода средств между банками.

СЭП относится к системе валовых расчетов в режиме реального времени (по международной классификации – RTGS).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.