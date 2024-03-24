У Харкові зруйновані ТЕЦ та усі трансформаторні підстанції, – Ігор Терехов

Наразі у Харкові застосовуються графіки стабілізаційних відключень.

Фото: 24tv.ua

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті залишається найскладніша енергетична ситуація. Через обстріли було знищено ТЕЦ та усі трансформаторні підстанції. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

За його словами, точну дату повного відновлення електропостачання в усьому місту повідомити неможливо.

Енергетики не можуть подати стабільне енергопостачання по всьому місту.

Зазначається, що приблизно у 40% будинків харківʼян відновили постачання електроенергії. При цьому, опалення відновлено у 60% будинків, а вода працює майже у всіх.

Наразі у місті застосовуються графіки стабілізаційних відключень.

Раніше ми писали, що внаслідок масованої російської атаки у Харкові у п'ятницю, 22 березня, сталися перебої з електропостачанням.

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