В Харькове разрушены ТЭЦ и все трансформаторные подстанции – Игорь Терехов

В настоящее время в Харькове применяются графики стабилизационных отключений.

Фото: 24tv.ua

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе остается самая сложная энергетическая ситуация. Из-за обстрелов рф были уничтожены ТЭЦ и все трансформаторные подстанции. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

По его словам, точную дату полного восстановления электроснабжения по всему городу сообщить невозможно.

Энергетики не могут предоставить стабильное энергоснабжение по всему городу.

Приблизительно в 40% домов харьковчан возобновили поставки электроэнергии. При этом отопление восстановлено в 60% домов, а вода работает почти у всех.

В настоящее время в городе применяются графики стабилизационных отключений.

Ранее сообщалось, что в результате массированной российской атаки в Харькове в пятницу, 22 марта, произошли перебои с электроснабжением.

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