В Харькове разрушены ТЭЦ и все трансформаторные подстанции – Игорь Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе остается самая сложная энергетическая ситуация. Из-за обстрелов рф были уничтожены ТЭЦ и все трансформаторные подстанции. Об этом он сказал в эфире телемарафона.
По его словам, точную дату полного восстановления электроснабжения по всему городу сообщить невозможно.
Энергетики не могут предоставить стабильное энергоснабжение по всему городу.
Приблизительно в 40% домов харьковчан возобновили поставки электроэнергии. При этом отопление восстановлено в 60% домов, а вода работает почти у всех.
В настоящее время в городе применяются графики стабилизационных отключений.
Ранее сообщалось, что в результате массированной российской атаки в Харькове в пятницу, 22 марта, произошли перебои с электроснабжением.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.