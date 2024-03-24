Практика судов
  1. В Украине

Павлюк об отношении к работе ТЦК: «действия и публичные изречения некоторых украинцев превратились в мощное оружие врага»

16:26, 24 марта 2024
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк осудил то, как украинское общество сейчас воспринимает мобилизационные мероприятия и деятельность ТЦК.
Павлюк об отношении к работе ТЦК: «действия и публичные изречения некоторых украинцев превратились в мощное оружие врага»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк, комментируя отношение украинцев к работе территориальных центров комплектования, заявил, что «действия и публичные изречения некоторых украинцев превратились в мощное оружие врага». Об этом он написал на странице Facebook.

«Вищий пілотаж мистецтва війни - зруйнувати замисли ворога і завдати йому поразки, не застосовуючи свого війська в бою», - зазначив генерл-лейтенант Павлюк, наголосивши на тому, що зараз рф застосовує проти України саме таку тактику. І, як він додав, застосовує ефективно.

«І судячи з останніх місяців, росіяни дуже вправно користуються давньокитайськими стратагемами ведення війни. А деякі наші співгромадяни, на жаль, втратили розуміння, що їхні дії та публічні вислови перетворились на потужну зброю в руках ворога. Який не полишав, не полишає і ніколи не полишить свого прагнення знищити Україну», - звернув увагу Олександр Павлюк.

Зокрема, стверджує він, медіа передусім цікавляться і висвітлюються імовірні зловживання і ніби як перевищення повноважень з боку працівників ТЦК, тоді як «в усіх матеріалах про «неправомірні дії ТЦК» свідомо упускається найголовніший акцент: неправомірною передусім є відмова чоловіків від свого конституційного обовʼязку - захисту України».

«Вже не кажучи про те, що всі кадри на кшталт «пакування в бус» принципово (!) не містять, що саме в поведінці героїв матеріалу призвело до таких наслідків», - продовжив Павлюк.

«Розбий союзи ворога, розділи його бойові порядки - вчить давньокитайська стратегія війни. Протиставлення армії цивільним - один з її пунктів. Тож перш ніж поділитись «кричущим сюжетом про порушення прав» та тяжку долю «бідолашних ухилянтів», варто запитати себе: кому це насправді допомагає перемогти у війні? Точно що не Україні», - підсумував командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Командувач додав, що система мобілізації до лав ЗСУ реагує на недоліки та змінюється.

«Ми змінюємося, ми бачимо і наші недоліки і щодня працюємо, щоб ставати кращими, більш зрозумілими», - заявив генерал-лейтенант Павлюк.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд высказался по поводу допустимости как доказательства видеозаписи следственного эксперимента с участием потерпевшего

Кассационный уголовный суд объяснил, когда непредоставление стороной обвинения протокола проведения следственного эксперимента с участием потерпевшего не может помешать справедливому судебному разбирательству.

Мужчина перевозил сигареты без марок акцизного налога – Верховный Суд определил, можно ли применить специальную конфискацию к его автомобилю

Верховный Суд назвал правильными выводы судов о применении специальной конфискации к имуществу обвиняемого, а именно автомобиля, использованного для перевозки табачных изделий и являющегося орудием преступления.

НАПК будет составлять протоколы о нарушении правил добропорядочного лоббирования – кого будут считать лоббистами

Пока неясно, кого будут считать лоббистом – ведь общественные организации, политические партии, организации, выполняющие проекты за счет иностранных доноров и другие, не входят в сферу действия закона.

Решая вопрос о целесообразности дополнительного наказания в виде конфискации имущества, суд должен исходить из наличия или отсутствия в действиях виновного корыстного мотива, - ВС

КУС ВС констатировал, что применение дополнительного наказания по ч. 2 ст. 307 УК в виде конфискации имущества даже при условии, что оно предусмотрено санкцией настоящей части статьи как обязательное дополнительное наказание, безосновательно, ведь противоречит положениям Общей части УК, в частности положениям ст. 59 УК.

Внести ВКК – исключить ВКК из перечня декларантов: как законодатели решили изменить закон перед завершением кампании декларирования

За неделю до завершения кампании декларирования законодатели решили изменить список декларантов: что делать членам ЛКК.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

sidebar top 300
Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Карягіна
    Наталія Карягіна
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Наталія Горбенко
    Наталія Горбенко
    суддя Святошинського районного суду міста Києва