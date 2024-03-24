Павлюк про ставлення до роботи ТЦК: «дії та публічні вислови деяких українців перетворились на потужну зброю ворога»

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк засудив те, як українське суспільство наразі сприймає мобілізаційні заходи й діяльність ТЦК.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк, коментуючи ставлення українців до роботи територіальних центрів комплектування, заявив, що «дії та публічні вислови деяких українців перетворились на потужну зброю ворога». Про це він написав на сторінці у Facebook.

«Вищий пілотаж мистецтва війни - зруйнувати замисли ворога і завдати йому поразки, не застосовуючи свого війська в бою», - зазначив генерл-лейтенант Павлюк, наголосивши на тому, що зараз рф застосовує проти України саме таку тактику. І, як він додав, застосовує ефективно.

«І судячи з останніх місяців, росіяни дуже вправно користуються давньокитайськими стратагемами ведення війни. А деякі наші співгромадяни, на жаль, втратили розуміння, що їхні дії та публічні вислови перетворились на потужну зброю в руках ворога. Який не полишав, не полишає і ніколи не полишить свого прагнення знищити Україну», - звернув увагу Олександр Павлюк.

Зокрема, стверджує він, медіа передусім цікавляться і висвітлюються імовірні зловживання і ніби як перевищення повноважень з боку працівників ТЦК, тоді як «в усіх матеріалах про «неправомірні дії ТЦК» свідомо упускається найголовніший акцент: неправомірною передусім є відмова чоловіків від свого конституційного обовʼязку - захисту України».

«Вже не кажучи про те, що всі кадри на кшталт «пакування в бус» принципово (!) не містять, що саме в поведінці героїв матеріалу призвело до таких наслідків», - продовжив Павлюк.

«Розбий союзи ворога, розділи його бойові порядки - вчить давньокитайська стратегія війни. Протиставлення армії цивільним - один з її пунктів. Тож перш ніж поділитись «кричущим сюжетом про порушення прав» та тяжку долю «бідолашних ухилянтів», варто запитати себе: кому це насправді допомагає перемогти у війні? Точно що не Україні», - підсумував командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Командувач додав, що система мобілізації до лав ЗСУ реагує на недоліки та змінюється.

«Ми змінюємося, ми бачимо і наші недоліки і щодня працюємо, щоб ставати кращими, більш зрозумілими», - заявив генерал-лейтенант Павлюк.

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