Податківці роз’яснили, як скасувати проведену через ПРРО операцію з помилковою сумою

У ДПС навели алгоритм скасування розрахункової операції через ПРРО із помилковою сумою.

Фото: if.tax.gov.ua

Головне управління Державна податкова служба у Київській області роз’яснила, чк скасувати проведену через ПРРО операцію з помилковою сумою.

Так, відповідно до п.8 розд. IV Порядку реєстрації, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, затвердженим наказом Міністерства фінансів України 23.06.2020 № 317, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.07.2020 за № 635/34918 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року № 547», що у разі формування розрахункового документа через програмний реєстратор розрахункових операцій із помилковою сумою за розрахункову операцію, така операція скасовується шляхом наступної реєстрації операції «сторно» із реєстрацією такої операції на фіскальному сервері, формуванням фіскального номера розрахункового документа на таку операцію та зазначенням фіскального номера розрахункового документа, який сторнується.

Тобто операція «сторно», у зв’язку з помилково проведеною розрахунковою операцією ПРРО, виконується стосовно останнього чека до моменту реєстрації наступного розрахункового документа таким ПРРО (фіскальний касовий чек, Z- звіт).

Якщо ПРРО вже було сформовано наступні розрахункові документи, операція «сторно» не проводиться. Скасування помилково проведеної розрахункової операції через ПРРО здійснюється шляхом реєстрації від’ємної суми (формування видаткового чека).

Проведення операції «сторно» та формування видаткового чека на ПРРО від ДПС описано у розділах «Сторнування чеків», «Повернення», «Створення повернення на основі чека, який відсутній у «Журналі операцій» керівництва користувача ПРРО (WEB, Android, iOS, Windows), яке розміщене у банері «Програмні РРО» на вебпорталі ДПС.

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