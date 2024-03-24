Продавав по 3500 гривень за одну: у Львові чоловіка судитимуть за незаконний збут бойових гранат

Чоловік продав місцевим мешканцям дві осколкові ручні гранати.

У Львові чоловіка судитимуть за незаконний збут бойових гранат. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

Обвинувальний акт стосовно раніше судимого 47-річного чоловіка скерували до суду. Його обвинувачують у незаконному придбанні, зберіганні, носінні, а також незаконному збуті бойових припасів (ч. 1 ст. 263 КК України).

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Розслідуванням встановлено, що у січні цього року в одному із районів Львова львів’янин незаконно зберігав та збував бойові гранати. Задокументовано, що чоловік продав місцевим мешканцям дві осколкові ручні гранати за 3 500 грн кожна.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КК України під час чергового збуту.

Раніше ми псиали, що нардепи пропонують скасувати кримінальну відповідальність за виробництво зброї та вибухових речовин в домашніх умовах.

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