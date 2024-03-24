Продавал по 3500 гривен за одну: во Львове мужчины будут судить за незаконный сбыт боевых гранат

Мужчина продал местным жителям две осколочные ручные гранаты.

Во Львове мужчину будут судить за незаконный сбыт боевых гранат. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

Обвинительный акт в отношении ранее судимого 47-летнего мужчины направили в суд. Его обвиняют в незаконном приобретении, хранении, ношении, а также незаконном сбыте боевых припасов (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

Расследованием установлено, что в январе этого года в одном из районов Львова львовянин незаконно хранил и сбывал боевые гранаты. Задокументировано, что мужчина продал местным жителям две осколочные ручные гранаты за 3500 грн каждая.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 УК Украины в ходе очередного сбыта.

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