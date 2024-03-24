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Продавал по 3500 гривен за одну: во Львове мужчины будут судить за незаконный сбыт боевых гранат

23:59, 24 марта 2024
Мужчина продал местным жителям две осколочные ручные гранаты.
Продавал по 3500 гривен за одну: во Львове мужчины будут судить за незаконный сбыт боевых гранат
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Во Львове мужчину будут судить за незаконный сбыт боевых гранат. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

Обвинительный акт в отношении ранее судимого 47-летнего мужчины направили в суд. Его обвиняют в незаконном приобретении, хранении, ношении, а также незаконном сбыте боевых припасов (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

Расследованием установлено, что в январе этого года в одном из районов Львова львовянин незаконно хранил и сбывал боевые гранаты. Задокументировано, что мужчина продал местным жителям две осколочные ручные гранаты за 3500 грн каждая.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 УК Украины в ходе очередного сбыта.

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