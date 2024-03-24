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Ушел из жизни известный адвокат, Заслуженный юрист Украины Сергей Гончаренко

16:09, 24 марта 2024
Оборвалась жизнь адвоката, ученого и практика, Заслуженного юриста Украины Сергея Гончаренко.
Ушел из жизни известный адвокат, Заслуженный юрист Украины Сергей Гончаренко
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На 61-м году перестало биться сердце известного адвоката, ученого и практика, Заслуженного юриста Украины Сергея Гончаренко. Об этом сообщил официальный сайт НААУ.

Сергія Гончаренка понад 30 років віддано служив юридичній професії, спеціалізувався на кримінальному судочинстві та веденні справ у Європейському суді з прав людини.

Колеги та клієнти знали його як висококваліфікованого адвоката та шанували його професіоналізм. Він здобував знання у багатьох міжнародних вишах, таких як Національний інститут судової адвокатури у США та Ессекський університет у Великій Британії, а також стажувався у провідних іноземних фірмах, зокрема, у Канаді за програмою Канадської асоціації адвокатів.

Двічі був суддею ad hoc ЄСПЛ, обіймав посаду віце-президента Спілки адвокатів України, очолював Торгівельно-економічну місію у складі Посольства України у Грецькій Республіці.

Крім того, активно займався викладацькою та науковою діяльністю. Був директором Інституту прав людини та проблем адвокатури, пропрофесором і завідувачем кафедри прав людини, міжнародного та європейського права Академії адвокатури України, оприлюднив понад 70 наукових праць з кримінального права, процесу, проблем адвокатури, міжнародно-правового захисту прав людини.

«Для всієї адвокатської спільноти смерть Сергія Владленовича – непоправна втрата талановитого, принципового та мудрого колеги, для друзів і близьких – глибокий біль втрати чуйної та справжньої людини», - зазначають у НААУ.

«Судово-юридична газета» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Сергія Владленовича.

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