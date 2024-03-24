Доход от продажи зерна выращенного на собственном земельном участке следует декларировать в определенных условиях.

Главное управление Государственной налоговой службы в Запорожской области разъяснило, нужно ли декларировать доход от продажи зерна, выращенного на собственном земельном участке.

Декларацию об имущественном состоянии и доходах необходимо подавать и физическим лицам, которые самостоятельно обрабатывают собственные земельные участки (паи) общей площадью более 2 гектаров и получат доходы от продажи сельскохозяйственной продукции (пп. 165.1.24 Налогового кодекса Украины).

Поэтому так, если, например, у вас есть 4 га поля, нужно задекларировать доход от продажи собранного урожая.

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