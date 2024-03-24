Дохід від продажу зерна вирощеного на власній земельній ділянці слід декларувати за певних умов.

Головне управління Державної податкової служби у Запорізькій області роз’яснило, чи потрібно декларувати дохід від продажу зерна, вирощеного на власній земельній ділянці.

Декларацію про майновий стан і доходи необхідно подавати і фізичним особам, які самостійно обробляють власні земельні ділянки (паї) загальною площею понад 2 гектари та отримають доходи від продажу сільськогосподарської продукції (пп. 165.1.24 Податкового кодексу України).

Тому так, якщо, наприклад, ви маєте 4 га поля, потрібно задекларувати дохід від продажу зібраного врожаю.

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