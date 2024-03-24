Кулеба про спроби рф пов’язати Україну з терактом у Підмосков’ї: путін – патологічний брехун

Дмитро Кулеба зазначив, що намагання рф пов'язати Україну з терактом під Москвою є черговою брехнею з дуже довгого списку.

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав світ не дозволити російському диктатору володимиру путіну та його соратникам насадити обман про нібито зв’язок України із терактом у Підмосков’ї.

Відповідний заклик глава української дипломатії оприлюднив у соцмережі Х (колишній Twitter).

Кулеба нагадав, що путін брехав про вибухи житлових будинків у 1999 році, катастрофу підводного човна «Курськ» у 2000 році, облогу школи в Беслані у 2004 році, вбивства Політковської, Магнітського, Нємцова та багатьох інших критиків, а також про російських солдатів, які окуповували Крим, збиття MH17 і плани вторгнення в Україну.

Це лише деякі з численних брехень у дуже, дуже довгому списку, зауважив глава МЗС.

«путін – патологічний брехун. В тому числі і зараз, коли він відчайдушно намагається пов'язати Україну або інші західні країни з масовим розстрілом під Москвою, попри те, що немає жодних доказів, які б підтверджували такі твердження», – наголосив міністр.

Він закликав не дозволяти путіну та його поплічникам насадити свій обман.

«Їхня єдина мета – мотивувати якомога більше росіян загинути в їхній безглуздій і злочинній війні проти України, а також прищепити ще більшу ненависть до інших народів, не лише до українців, але й до всього Заходу», – переконаний Кулеба.

Нагадаємо, у ГУР відреагували на заяву фсб, що підозрювані у стрялянині в «Крокус Сіті Хол» нібито хотіли втекти до України

Крім того, в МЗС України прокоментували теракт в ТЦ у Підмосков'ї.

Також раніше повідомлялося, у США підтвердили причетність ІДІЛ до теракту в «Крокус Сіті Хол».

Додамо, в Офісі Президента заявили, що спроби рф підключити Україну до теракту – абсолютно неспроможні.

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