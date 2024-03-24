Укрзалізниця направила у Харків спецпотяг для швидкого приготування їжі

Food Train Укрзалізниці може приготувати для мешканців Харківщини тисячі порцій їжі.

Укрзалізниця після масованого удару по Харкову направила у регіон спеціальний поїзд, який має спеціалізоване обладнання для приготування одночасно великої кількості їжі. Про це повідомляє УЗ.

Food Train Укрзалізниці може приготувати для мешканців Харківщини тисячі порцій їжі.

«Вони будуть доставлені в лікарні, для внутрішньо переміщених осіб та тих, хто постраждав в результаті обстрілів», – повідомляє перевізник.

Як відомо, у Харкові вже третій день блекауту. Без живлення досі кілька районів. Не курсує наземний електротранспорт. Метро відчинене лише як укриття. Енергетики та комунальні служби ліквідовують наслідки ракетної атаки.

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