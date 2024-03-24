У WhatsApp тепер можна закріплювати до трьох повідомлень в одній розмові

Користувачі матимуть можливість закріплювати різні типи повідомлень, включаючи текст, зображення та опитування.

Користувачі месенджера WhatsApp тепер мають змогу закріплювати в одному чаті до трьох повідомлень. Про це повідомляє GSM Arena.

Так, у грудні минулого року WhatsApp запровадив можливість закріплювати повідомлення в приватних бесідах і в групових чатах, але тоді користувачі могли закріпити лише одне повідомлення в розмові.

Відтепер користувачі, як оголосили генеральний директор Meta Марк Цукерберг і керівник WhatsApp Вілл Кеткарт, зможуть закріплювати до трьох повідомлень в індивідуальних і групових чатах.

Користувачі матимуть можливість закріплювати різні типи повідомлень, включаючи текст, зображення та опитування.

За замовчуванням повідомлення закріплюватиметься на сім днів, але також його можете закріпити на 24 години або 30 днів.

Після цього повідомлення буде автоматично відкріплено, якщо користувач самостійно його не відкріпить.

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