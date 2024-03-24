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ФОП на загальній системі оподаткування виплачує працівнику лікарняні: чи включати до витрат

17:38, 24 березня 2024
Чи включається до витрат підприємця на загальній системі оподаткування сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності (лікарняні) за рахунок коштів роботодавця.
ФОП на загальній системі оподаткування виплачує працівнику лікарняні: чи включати до витрат
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Головне управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області роз’яснило, чи включається до витрат підприємця на загальній системі оподаткування сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності (лікарняні) за рахунок коштів роботодавця.

Відносини, що виникають у сфері оподаткування доходів фізичних осіб – підприємців регулюються ст. 177 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI.

Об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи – підприємця (п. 177.2 ст. 177 ПКУ).

Пунктом 177.4 ст. 177 ПКУ визначено перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування, зокрема, витрати на оплату праці фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з таким платником податку (далі - працівники), які включають витрати на оплату основної і додаткової заробітної плати (п.п. 177.4.2 п. 177.4 ст. 177 ПКУ).

Так, до витрат такої особи відносяться, зокрема, витрати на оплату праці (як основну, так і додаткову) фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з таким платником податку, а також інші заохочувальні, компенсаційні та обов’язкові виплати працівникам (в тому числі оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця) згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 № 5.

Згідно з п. 177.10 ст. 177 ПКУ Фізичні особи – підприємці зобов’язані вести облік доходів і витрат та мати підтверджуючі документи щодо походження товару. Облік доходів і витрат може вестися в паперовому та/або електронному вигляді, у тому числі через електронний кабінет.

Облік доходів і витрат від виробництва та реалізації власної сільськогосподарської продукції ведеться окремо від обліку доходів і витрат від здійснення інших видів господарської діяльності.

Типову форму, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами – підприємцями і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність та Порядок ведення типової форми, за якою здійснюється облік доходів і витрат, фізичними особами – підприємцями і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність (далі – Порядок № 261).

Згідно з п. 6 розд. ІІ Порядку № 261 в графі 7 «витрати на оплату праці фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах/за виконання робіт, послуг згідно з договорами цивільно-правового характеру» Типової форми відображається сума витрат на оплату праці фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах, або за виконання робіт, послуг згідно з договорами цивільно-правового характеру.

Враховуючи викладене, до витрат фізичної особи – підприємця на загальній системі оподаткування включається сума нарахованого та виплаченого матеріального забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності найманого працівника (оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця) та відображається у гр. 7 Типової форми.

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