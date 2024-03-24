ФЛП на общей системе налогообложения выплачивает работнику больничные: включать ли в расходы

Включается ли в расходы предпринимателя на общей системе налогообложения сумма оплаты первых пяти дней временной нетрудоспособности (больничные) за счет средств работодателя.

Главное управление Государственной налоговой службы в Ивано-Франковской области разъяснило, включается ли в расходы предпринимателя на общей системе налогообложения сумма оплаты первых пяти дней временной нетрудоспособности (больничные) за счет работодателя.

Отношения, возникающие в сфере налогообложения доходов физических лиц – предпринимателей регулируются ст. 177 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 № 2755-VI.

Объектом налогообложения является чистый налогооблагаемый доход, то есть разница между общим налогооблагаемым доходом (выручка в денежной и неденежной форме) и документально подтвержденными расходами, связанными с хозяйственной деятельностью такого физического лица – предпринимателя (п. 177.2 ст. 177 НКУ).

Пунктом 177.4 ст. 177 НКУ определен перечень расходов, непосредственно связанных с получением доходов физическим лицом – предпринимателем от осуществления хозяйственной деятельности на общей системе налогообложения, в частности, расходы на оплату труда физических лиц, находящихся в трудовых отношениях с таким налогоплательщиком (далее – работники), включающие расходы на оплату основной и дополнительной заработной платы (п.п. 177.4.2 п. 177.4 ст. 177 НКУ).

Так, к расходам такого лица относятся, в частности, расходы на оплату труда (как основную, так и дополнительную) физических лиц, находящихся в трудовых отношениях с таким налогоплательщиком, а также другие поощрительные, компенсационные и обязательные выплаты работникам (в том числе числе оплата первых пяти дней временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) согласно Инструкции по статистике заработной платы, утвержденной приказом Государственного комитета статистики Украины от 13.01.2004 №5.

Согласно п. 177.10 ст. 177 НКУ Физические лица – предприниматели обязаны вести учет доходов и расходов и иметь подтверждающие документы о происхождении товара. Учет доходов и расходов может вестись в бумажном и/или электронном виде, в том числе через электронный кабинет.

Учет доходов и издержек от производства и реализации собственной сельскохозяйственной продукции ведется раздельно от учета доходов и расходов от воплощения остальных видов хозяйственной деятельности.

Типовая форма, по которой осуществляется учет доходов и расходов физическими лицами – предпринимателями и физическими лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность и Порядок ведения типовой формы, по которой осуществляется учет доходов и расходов, физическими лицами – предпринимателями и физическими лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность (далее – Порядок № 261).

Согласно п. 6 разд. ІІ Порядка № 261 в графе 7 «расходы на оплату труда физических лиц, находящихся в трудовых отношениях/за выполнение работ, услуг согласно договорам гражданско-правового характера» Типовой формы отражается сумма расходов на оплату труда физических лиц, находящихся в трудовых отношениях , или при выполнении работ, услуг согласно договорам гражданско-правового характера.

Учитывая изложенное, в расходы физического лица – предпринимателя на общей системе налогообложения включается сумма начисленного и выплаченного материального обеспечения в связи с временной потерей трудоспособности наемного работника (оплата первых пяти дней временной нетрудоспособности за счет работодателя) и отражается в гр. 7 Типовой формы.

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