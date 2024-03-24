Суд наказал мужчину, который стал «студентом» в Польше, чтобы избежать мобилизации

Мужчина в августе 2022 года в интернете купил фальшивые документы о том, что учится в Collegium Civitas г. Варшава.

Фото: varta1.com.ua

В Харькове мужчина получил повестку и во избежание мобилизации стал «студентом» в Польше. Для этого он купил онлайн поддельные документы. Об этом стало известно из приговора Богодуховского районного суда Харьковской области (дело № 613/514/23).

По данным суда, мужчина в августе 2022 года в интернете купил фальшивые документы о том, что учится в Collegium Civitas г. Варшава.

Впоследствии мужчина получил следующий пакет документов: справку о зачислении иностранца на обучение дневной формы; договор университет-студент №44376/2021/2022г от 28.08.2021 Коллегиум Civitas; заявление об обработке персональных данных; подтверждение перевода-дубликата; справку об оплате обучения на 2-м году дневной формы обучения 1 степени по специальности «Международные отношения» учебного 2022/2023 года. Все они были на польском языке.

Подсудимый также заказал официальный перевод этих документов, чтобы уехать за границу. Поскольку у него было звание «младший лейтенант», он решил избежать мобилизации и бежать из Украины.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он объяснил, что «имеет военную специальность, прошел медкомиссию, получил вывод «пригодный». Он отметил, что справка ему была нужна для того, чтобы выехать за границу, поскольку он не желал вступать в ряды ВСУ».

Суд признал мужчину виновным по ст. 336, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358 УК Украины. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

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