Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Суд наказал мужчину, который стал «студентом» в Польше, чтобы избежать мобилизации

17:56, 24 марта 2024
Мужчина в августе 2022 года в интернете купил фальшивые документы о том, что учится в Collegium Civitas г. Варшава.
Суд наказал мужчину, который стал «студентом» в Польше, чтобы избежать мобилизации
Фото: varta1.com.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Харькове мужчина получил повестку и во избежание мобилизации стал «студентом» в Польше. Для этого он купил онлайн поддельные документы. Об этом стало известно из приговора Богодуховского районного суда Харьковской области (дело № 613/514/23).

По данным суда, мужчина в августе 2022 года в интернете купил фальшивые документы о том, что учится в Collegium Civitas г. Варшава.

Впоследствии мужчина получил следующий пакет документов: справку о зачислении иностранца на обучение дневной формы; договор университет-студент №44376/2021/2022г от 28.08.2021 Коллегиум Civitas; заявление об обработке персональных данных; подтверждение перевода-дубликата; справку об оплате обучения на 2-м году дневной формы обучения 1 степени по специальности «Международные отношения» учебного 2022/2023 года. Все они были на польском языке.

Подсудимый также заказал официальный перевод этих документов, чтобы уехать за границу. Поскольку у него было звание «младший лейтенант», он решил избежать мобилизации и бежать из Украины.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он объяснил, что «имеет военную специальность, прошел медкомиссию, получил вывод «пригодный». Он отметил, что справка ему была нужна для того, чтобы выехать за границу, поскольку он не желал вступать в ряды ВСУ».

Суд признал мужчину виновным по ст. 336, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358 УК Украины. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине создадут Единый реестр банковских счетов граждан и бизнеса, упростят сделки со следствием и изменят расчет сроков досудебного расследования – План Ukraine Facility

Реформы в Плане Ukraine Facility предусматривают внесение изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс относительно сделок со следствием, изменение исчисления сроков досудебного расследования, урегулирование криптовалют и создание Реестра банковских счетов.

Может ли суд учитывать объяснения обвиняемого, опрошенного полицией до установления факта преступления и без разъяснения права хранить молчание – позиция Верховного Суда

Верховный Суд высказался по поводу свободы от саморазоблачения.

Верховный Суд высказался по поводу допустимости как доказательства видеозаписи следственного эксперимента с участием потерпевшего

Кассационный уголовный суд объяснил, когда непредоставление стороной обвинения протокола проведения следственного эксперимента с участием потерпевшего не может помешать справедливому судебному разбирательству.

Мужчина перевозил сигареты без марок акцизного налога – Верховный Суд определил, можно ли применить специальную конфискацию к его автомобилю

Верховный Суд назвал правильными выводы судов о применении специальной конфискации к имуществу обвиняемого, а именно автомобиля, использованного для перевозки табачных изделий и являющегося орудием преступления.

НАПК будет составлять протоколы о нарушении правил добропорядочного лоббирования – кого будут считать лоббистами

Пока неясно, кого будут считать лоббистом – ведь общественные организации, политические партии, организации, выполняющие проекты за счет иностранных доноров и другие, не входят в сферу действия закона.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

sidebar top 300
Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Карягіна
    Наталія Карягіна
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Наталія Горбенко
    Наталія Горбенко
    суддя Святошинського районного суду міста Києва