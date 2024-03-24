В московском аэропорту «Шереметьево» сообщили о бомбе на борту самолета: подробности

В рф женщина поднялась на борт самолета и заявила бортпроводникам, что в ее ручной клади бомба.

В московском аэропорту «Шереметьево» одна из пассажирок сообщила, что в ее портфеле находится бомба. Об этом сообщили ряд Telegram-каналов.

Отмечается, что о бомбе стало известно, когда она уже вошла на борт самолета.

Женщина едва поднялась на борт самолета, вылетающего в Ереван, как тут же заявила бортпроводникам, что в ее ручной клади бомба.

Рейс из столицы страны-оккупанта задержали. Сейчас на месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что 22 марта в торговом центре «Крокус сити Холл» под Москвой произошел теракт.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.