Как участникам боевых действий получить льготы на коммунальные услуги: разъяснение

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины объяснило, как участникам боевых действий получить льготы на коммунальные услуги. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Скидка на коммунальные услуги для участников боевых действий в Украине составляет 75%.
Чтобы воспользоваться этой льготой, необходимо подать заявление и документы.
Сделать это можно лично, по почте или онлайн.
Куда обращаться и пошаговый алгоритм действий – на инфографике.
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