Как участникам боевых действий получить льготы на коммунальные услуги: разъяснение

Скидка на коммунальные услуги для участников боевых действий в Украине составляет 75%.

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Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины объяснило, как участникам боевых действий получить льготы на коммунальные услуги. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Скидка на коммунальные услуги для участников боевых действий в Украине составляет 75%.

Чтобы воспользоваться этой льготой, необходимо подать заявление и документы.

Сделать это можно лично, по почте или онлайн.

Куда обращаться и пошаговый алгоритм действий – на инфографике.

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