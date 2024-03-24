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Як учасникам бойових дій отримати пільги на комунальні послуги: роз’яснення

15:12, 24 березня 2024
Знижка на комунальні послуги для учасників бойових дій в Україні становить – 75%.
Як учасникам бойових дій отримати пільги на комунальні послуги: роз’яснення
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Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України пояснило, як учасникам бойових дій отримати пільги на комунальні послуги. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Знижка на комунальні послуги для учасників бойових дій в Україні становить – 75%.

Щоб скористатися цією пільгою, необхідно подати відповідну заяву та документи.

Зробити це можна особисто, поштою або онлайн.

Куди звертатися та покроковий алгоритм дій — на інфографіці.

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