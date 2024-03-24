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Які об’єкти незавершеного будівництва слід відображати у декларації: відповідь НАЗК

15:30, 24 березня 2024
У розділі «Об’єкти незавершеного будівництва» слід відображати низку об’єктів.
Які об’єкти незавершеного будівництва слід відображати у декларації: відповідь НАЗК
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Національне агентство з питань запобігання корупції пояснило, які об’єкти слід відображати в розділі 4 «Об’єкти незавершеного будівництва» декларації.

У розділі 4 «Об’єкти незавершеного будівництва» декларації зазначаються (п. 2-1 ч. 1 ст. 46 Закону):

об’єкти незавершеного будівництва;

об’єкти, не прийняті в експлуатацію;

об’єкти, право власності на які не зареєстроване в установленому законом порядку.

У цьому розділі декларації не зазначаються об’єкти, які мають такі характеристики в сукупності (одночасно):

будівництво об’єкта завершено;

об’єкт прийнятий в експлуатацію;

право власності на завершений будівництвом об’єкт зареєстроване в установленому законом порядку.

У НАЗК додають, що у разі відповідності об’єкта всім вищевказаним характеристикам він відображається у розділі 3 «Об’єкти нерухомості» декларації та не відображається у розділі 4 «Об’єкти незавершеного будівництва» декларації з метою уникнення дублювання.

Раніше у НАЗК роз’яснили, як правильно відображати в декларації підприємницьку діяльність як ФОП.

Також стало відомо, що голів та членів лікарсько-консультативних комісій виключили з переліку суб’єктів декларування.

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